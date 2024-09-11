Батраков: «Чуть-чуть перенял у Дзюбы желание всегда добиваться победы»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал особенность, которую перенял у экс-одноклубника Артема Дзюбы.

«Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артем всегда хотел победить. Эта черта в нем подкупает. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него — имею в виду желание всегда добиваться победы. Это важное качество, потому что с тренировок потом все переносится на игру», — цитирует Батракова «РБ Спорт».

36-летний нападающий находится без клуба с лета этого года, когда завершился его контракт с «Локомотивом». В сезоне-2023/24 Дзюба провел за железнодорожников 26 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

До этого Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».