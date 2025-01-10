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Сегодня, 18:01

Батраков рассказал, на каких российских игроков равняется

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, кто из современных российских игроков его вдохновляет.

«Сейчас нет такого, чтобы прямо вдохновляли. Но, наверное, нужно смотреть на тех, кто уехал в Европу: Александр Головин и Леша Миранчук. Когда с ними тренируешься в сборной, что-то всегда для себя подчеркиваешь, подчерпываешь и стараешься это на поле перенести, чтобы оказаться где-то там», — цитирует Батракова «РБ Спорт».

В первой части сезона-2024/25 Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забив 11 голов и сделав 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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