Батраков рассказал о своем отношении к тому, что сборная России проводит только товарищеские матчи

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своем отношении к тому, что сборная России проводит только товарищеские матчи.

«Честно говоря, нет такого. Особо не думаю об этом. Просто приятно сюда попасть хоть раз. Постараюсь как можно дольше играть за сборную. Не в моем случае нужно о чем-то сожалеть — все-таки я молодой игрок, который впервые попал в национальную команду», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

19-летний хавбек впервые получил вызов в главную национальную команду страны, однако дебютировать за нее не успел. Национальная команда провела в начале сентября только один матч — с Вьетнамом. Встреча с Таиландом была отменена из-за тайфуна.