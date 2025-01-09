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Сегодня, 17:37

Батраков сравнил ЮФЛ с РПЛ

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о системе ЮФЛ.

«У меня отношение только положительное. Играешь с лучшими академиями страны, ездишь на разные выезды. Максимальная схожесть с РПЛ. Там много топовых матчей, которые помогают прогрессировать, — сказал Батраков «СЭ» после получения премии «Первая пятерка».

В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Дарик Агаларов

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Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ЮФЛ
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