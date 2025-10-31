Батраков стал лучшим футболистом «Локомотива» в октябре

Полузащитник Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» по итогам октября, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Второе место в голосовании болельщиков занял нападающий Дмитрий Воробьев, третье — полузащитник Дмитрий Баринов.

В октябре Батраков сыграл в четырех матчах за московскую команду во всех турнирах, забив по голу в дерби против «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0) в РПЛ. 20-летний полузащитник второй раз в сезоне стал лучшим игроком месяца в «Локомотиве».

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он выступает с 2024 года.