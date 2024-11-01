Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:35

Батраков тренируется в общей группе «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

По ходу матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) в добавленное ко второму тайму время полузащитник петербургского клуба Густаво Мантуан шипами попал в голеностоп Батракову. 19-летний футболист москвичей был вынужден покинуть поле.

«Батраков тренируется в общей группе. Со здоровьем все в порядке», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне Батраков провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Он возглавляет гонку бомбардиров РПЛ по итогам 13 матчей.

Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Трамп пообещал разъединить РФ и КНР в случае победы на выборах
Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы на Ставрополье
Лавров оценил усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Газизов: «За тренировочным процессом следит не только тренерский штаб, но и Гаджи Муслимович»
Смородская: «Ростов» очень много потеряет от отставки Карпина»
Глушаков: «Хотелось бы, чтобы фаворитом дерби был «Спартак»
Глушаков: «Краснодар» и «Зенит» не показывают футбол другого уровня, а просто не теряют очки»
Дьяков: «Ростов» и «Динамо» порадуют голами своих болельщиков, три-четыре мяча мы точно увидим»
Орлов: «Если Карпин уйдет из «Ростова», конечно, это будет потеря»
Сегодня
Вчера
Неделя