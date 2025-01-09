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Сегодня, 17:29

Батраков выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как провел отпуск.

— Успел посмотреть футбольные матчи? Может какой-то из чемпионатов приглянулся?

— Когда был в Милане, специально подбирал время, чтобы попасть на матч ЛЧ: «Милан» — «Црвена». Очень понравилось. К сожалению, у нас давно не было Лиги чемпионов. Надеюсь нас поскорее вернут, потому что атмосфера была потрясающей, — сказал Батраков после получения премии «Первая пятерка».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Дарик Агаларов

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Милан
ФК Црвена Звезда
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