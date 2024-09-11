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Сегодня, 15:40

Батраков: «Знаю, что есть точки для роста. Буду стараться работать и прибавлять»

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о ярком старте сезона-2024/25.

«Постепенно к этому шел, особо ничего не менял. Просто повысил требования к себе. В чем они заключаются? Работать на 100% своих возможностей. Не останавливаться, даже если провел хороший матч. Забил, отдал — хорошо, но я хочу еще больше, хочу прогрессировать. Знаю, что есть точки для роста. Буду стараться работать и прибавлять, — заявил Батраков «РБ Спорт».

Полузащитник «Локомотива» делит с Максимом Глушенковым из «Зенита» первое место в РПЛ по системе «гол+пас» (3+5). После семи туров красно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Максим Глушенков

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