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Сегодня, 17:09

Батуренко считает, что Семин в 75 лет свободно потянет в «Локомотиве»

Алина Савинова

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал возможное назначение Юрия Семина на должность главного тренера московского клуба.

«Последний раз мы общались с Семиным неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали», — приводит «РБ Спорт» слова Батуренко.

Также он сообщил, что у него есть желание вернуться в московский клуб.

— Если Семин предложит пойти к нему ассистентом в «Локомотив», вы готовы?
— Зачем бежать впереди паровоза? Какой об этом смысл сейчас говорить?

— Но вам было бы интересно вернуться в родной клуб?
— Конечно! У «Локомотива» есть шанс поправить положение. С одной стороны, медали упущены, а с другой, еще все может быть.

— Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?
— Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

10 октября «РБ Спорт» сообщил о том, что «Локомотив» рассматривает кандидатуры трех человек на пост главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-baturenko-v-75-let-semin-svobodno-potyanet-v-lokomotive/

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Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Юрий Батуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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