Батуренко считает, что Семин в 75 лет свободно потянет в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал возможное назначение Юрия Семина на должность главного тренера московского клуба.

«Последний раз мы общались с Семиным неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали», — приводит «РБ Спорт» слова Батуренко.

Также он сообщил, что у него есть желание вернуться в московский клуб.

— Если Семин предложит пойти к нему ассистентом в «Локомотив», вы готовы?

— Зачем бежать впереди паровоза? Какой об этом смысл сейчас говорить?

— Но вам было бы интересно вернуться в родной клуб?

— Конечно! У «Локомотива» есть шанс поправить положение. С одной стороны, медали упущены, а с другой, еще все может быть.

— Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?

— Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

10 октября «РБ Спорт» сообщил о том, что «Локомотив» рассматривает кандидатуры трех человек на пост главного тренера.