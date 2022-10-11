Батуренко считает, что Семин в 75 лет свободно потянет в «Локомотиве»

Сегодня, 17:09
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко прокомментировал возможное назначение Юрия Семина на должность главного тренера московского клуба.
«Последний раз мы общались с Семиным неделю назад, но «Локомотив» не обсуждали», — приводит «РБ Спорт» слова Батуренко.
Также он сообщил, что у него есть желание вернуться в московский клуб.
— Если Семин предложит пойти к нему ассистентом в «Локомотив», вы готовы?
— Зачем бежать впереди паровоза? Какой об этом смысл сейчас говорить?
— Но вам было бы интересно вернуться в родной клуб?
— Конечно! У «Локомотива» есть шанс поправить положение. С одной стороны, медали упущены, а с другой, еще все может быть.
— Как вы думаете, Семин в 75 лет потянет в «Локомотиве»?
— Он свободно потянет. В нем энергии больше, чем в любом из молодых, а опыта и правильных мыслей не занимать. Болельщики «Локомотива» за него.
После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (0:4) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
10 октября «РБ Спорт» сообщил о том, что «Локомотив» рассматривает кандидатуры трех человек на пост главного тренера.
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