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30 марта, 06:39

Байдачный — о предпоследнем месте «Балтики» в РПЛ: «Увольнять тренера в такой период абсурдно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный поделился мнением о выступлении «Балтики» в РПЛ.

«Если руководство считает, что Игнашевич должен продолжать работать — пусть так и будет. У неудач всегда есть объективные причины. Да, «Балтика» сейчас внизу таблицы, но насколько много в этом вины главного тренера? Я не знаю. Возможно, руководители считают, что мало. Я поддерживаю такие действия руководителей, которые верят до конца. Кто сейчас сработает лучше Игнашевича? Осталось 10 туров. Увольнять тренера в такой период абсурдно. Новый тренер просто ничего не исправит», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».

«Балтика» после 20 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. В ближайшем матче калининградцы 30 марта встретятся с «Пари НН».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-kto-sejchas-luchshe-ignashevicha-uvol-nyat-trenera-absurdno/
Сергей Игнашевич
ФК Балтика
Анатолий Байдачный
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