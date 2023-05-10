Байдачный считает, что «Ахмат» заслуживает место в ТОП-5 РПЛ

Бывший главный тренер «Ахмата» Анатолий Байдачный высказался о шансах грозненской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Они могут легко повторить свое достижение сезона-2016/2017 года, когда тоже были в пятерке. «Ахмат» заслуживает место в ТОП-5 РПЛ. Приход нового главного тренера всегда дает всплеск, правда, не всегда положительный, но тут опытный специалист. Все-таки Сергей Ташуев и в России и Белоруссии проработал», — приводит Legalbet слова Байдачного.

Также он ответил на вопрос, сможет ли «Ахмат» обыграть «Динамо» в 27-м туре РПЛ.

«Мне на этот вопрос сложно ответить, я же динамовец (смеется), я всегда от них жду хороших выступлений. Тут покажет игра. Грозненская команда в весенней части чемпионата меня больше всех удивляет. Если «Ахмату» удастся занять пятое место в этом году, то в следующем сезоне они должны продвигаться выше, улучшать позиции», — добавил специалист.

На данный момент «Ахмат» идет на 5-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 26 туров. Матч между грозненской командой и «Динамо» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 14 мая. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.