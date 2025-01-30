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Байдачный: «Гвардиола решил выучить русский? Правильно, скоро на нем вся Европа заговорит»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер клубов РПЛ Анатолий Байдачный заявил, что скоро европейцы станут по-другому относиться к России.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что ему придется выучить русский или узбекский язык, чтобы поговорить с новичком команды, защитником из Узбекистана Абдукодиром Хусановым.

«Думаю, Гвардиола в шутку по поводу русского языка сказал. Не думаю, что ему так интересно. Он просто указал на то, что в его команду пришел некомпетентный на этот момент человек. Его надо как-то научить играть и объяснить все остальное. Для этого надо пригласить человека, который владеет русским, либо самому учить. А если он хочет поддержать Хусанова, то пусть лучше узбекский выучит.

Скоро вообще все европейцы выучат русский язык! Подзабыли уже. Вспомните прекрасные слова Кеннеди: «Учите физику или скоро все будете учить русский язык». Это было после запуска нашего спутника. Думаю, скоро придут времена, и там все заговорят на русском — ФИФА, МОК. Хорошо они по-русски заговорят. Я в это верю», — заявил Байдачный Legalbet.

20-летний центральный защитник Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» в январе за 40 миллионов евро. Футболист подписал контракт с английским клубом до 30 июня 2029 года.

Источник: Legalbet
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Хосеп Гвардиола
Абдукодир Хусанов
Анатолий Байдачный
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