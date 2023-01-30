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Байдачный — о решении Галактионова штрафовать за мат: «Я это не понимаю. Без мата хороший анекдот не расскажешь»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростсельмаша» Анатолий Байдачный высказался о решении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова ввести штраф за использование игроками московского клуба ненормативной лексики.

«Можно наказывать за мат, если идет оскорбление и создается какое-то напряжение в команде. А если шутка или рассказывают анекдот, и за это наказывать, то это я вообще не понимаю. У нас в традиции: без мата хороший анекдот не расскажешь. И настроение поднимается в команде. Один тренер вводил, чтобы передавали записки, другой — за мат будет штрафовать. Но это факторы, не влияющие на игру команды. Никогда в жизни не было такого штрафа. У нас и тренеры иногда ругались. Вы же русский человек. Знаете, какие у нас традиции. Чего менять? Публично оскорбить кого-то матом — это другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в чемпионате России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-galaktionov-budet-shtrafovat-za-mat-e-to-absurd/
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Байдачный
Михаил Галактионов
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