КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:41

Байдачный — о судействе в РПЛ: «Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал ситуацию с судейством в чемпионате России.

«Судейство сейчас очень странное. И главное, ВАР показывает одним одно, другим — другое. Какой-то он избирательный. Вот привезли эту систему в Россию, стали ее осваивать, и получилось, как говорил Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, получилось как всегда». С одной стороны, видеоповторы нужны. Это способ установить справедливость в футболе. Только правила надо трактовать одинаково. Почему одни судьи видят одно, а другие — другое? Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

По итогам 25 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. Вторым идет «Ростов» с 50 очками. Тройку лидеров замыкает «Спартак (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-to-kak-v-rpl-ispol-zuyut-var-e-to-shizofreniya/
Футбол
РПЛ
Анатолий Байдачный
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Люк Уилкшир: «Динамо» — команда моего сердца. Я готов прийти на помощь клубу"
Шикунов: «Если спартаковцы смогут занять второе место в РПЛ, то Абаскаль останется»
Канчельскис считает правильной возможную отставку Йокановича: «Лучше назначить отечественного специалиста»
В Сербии назвали Йокановича хорошим тренером. При нем «Динамо» идет на 7-м месте
Стрепетов: «Думаю, в Европе покажут матч «Зенит — «Спартак», и скауты будут внимательно смотреть»
Нигматуллин считает логичным уход Йокановича из «Динамо»: «Разочаровывает результатами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В агентстве Дугласа Сантоса ответили на вопрос о российском паспорте для бразильца

В Сербии назвали Йокановича хорошим тренером. При нем «Динамо» идет на 7-м месте