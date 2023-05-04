Байдачный — о судействе в РПЛ: «Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет»

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал ситуацию с судейством в чемпионате России.

«Судейство сейчас очень странное. И главное, ВАР показывает одним одно, другим — другое. Какой-то он избирательный. Вот привезли эту систему в Россию, стали ее осваивать, и получилось, как говорил Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, получилось как всегда». С одной стороны, видеоповторы нужны. Это способ установить справедливость в футболе. Только правила надо трактовать одинаково. Почему одни судьи видят одно, а другие — другое? Будут понятные правила, трактовки, и вся эта истерия стихнет», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

По итогам 25 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 61 очко. Вторым идет «Ростов» с 50 очками. Тройку лидеров замыкает «Спартак (49 очков).