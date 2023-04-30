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Сегодня, 14:33

Байдачный: «Если «Динамо» не борется за первое место, нет смысла в его существовании»

Алина Савинова
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Тренер Анатолий Байдачный оценил игру «Динамо» в текущем сезоне.

«Меня тут спрашивали недавно, можно ли считать Кокорина легендой «Динамо»? Какая легенда, ребята? Все легенды «Динамо» закончились в 1976 году, когда команда последний раз выиграла чемпионат. Сейчас проиграли «Факелу» в день, когда отмечали 100-летие клуба. Ну я понимаю, они проиграли бы «Зениту». Ничего плохого не могу сказать о «Факеле». Но такие команды «Динамо» должно обыгрывать. Знаете, «Динамо» должно всегда бороться за первое место. Если «Динамо» не борется за первое место, нет смысла в его существовании», — приводит «РБ Спорт» слова Байдачного.

В матче 25-го тура чемпионата России «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» (0:2). Игра прошла в рамках празднования 100-летия московского клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-bajdachny-j-esli-dinamo-ne-boretsya-za-pervoe-mesto-net-smy-sla-v-ego-sushhestvovanii/
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ФК Динамо (Москва)
Анатолий Байдачный
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