Байрамян — о рекордном количестве пенальти «Ростова» в РПЛ: «Побили и побили. Все пенальти были»

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» высказал мнение о рекордном количестве пенальти, которое пробил в этом чемпионате России ростовский клуб.

— У вас есть объяснение, как «Ростов» ухитрился после двух третей чемпионата уже повторить рекорд по заработанным пенальти, при этом не находясь в лидерах по атакующим показателям? Тоже чудо какое-то!

— Об этом много говорят и пишут, что на Комличенко постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол. Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля — более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля. Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел. Честно сказать, еще несколько пенальти, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда — побили и побили. Все пенальти были.

«Ростов» заработал 17 пенальти в 28 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

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