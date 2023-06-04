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РПЛ

Сегодня, 01:54

Байрамян о сезоне «Ростова»: «Это большой опыт, хороший результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после заключительного тура РПЛ против ЦСКА (1:4) прокомментировал итоги сезона для своей команды.

«Мы четвертые... Благодарю каждого члена желто-синей семьи, каждого сотрудника клуба, каждого болельщика, каждого, кто проявил даже малейшее участие на нашем пути. Несмотря на сегодняшнее поражение, я очень горд и рад, смотря на турнирную таблицу. Осознавая все трудности, с которыми пришлось столкнуться, возможности и ресурсы нашей, может и недостаточно опытной, но такой сплоченной и сильной духом команды, улыбаюсь. Это большой опыт, хороший результат. Достигли. Давайте так же вместе сумеем его сохранить и улучшить в новом сезоне», — написал Байрамян в соцсетях.

В заключительном туре чемпионата России «Ростов» уступил ЦСКА (1:4). Ростовчане заняли 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».

Хорен Байрамян
ФК Ростов
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