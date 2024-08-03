Сегодня, 22:20
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего Максима Глушенкова посла матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).
— Глушенков после матча сказал, что это была «изи катка». Как оценишь его слова?
— Молодец! Когда выигрываешь 5:0 можно куражиться и говорить все что хочешь. Что еще я могу сказать? Сказал и сказал.
«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.
В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».