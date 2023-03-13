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Сегодня, 09:22

Байрамян: «Рад, что Тикнизян выбрал сборную Армении!»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Доволен ли натурализацией Тикнизяна? Разве это натурализация? Он же не бразилец, не уругваец! У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!» — приводит слова Байрамяна Sport24.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-bayramyan-o-tiknizyane-rad-chto-takoy-kachestvennyy-igrok-vybral-sbornuyu-armenii
Наяир Тикнизян
Хорен Байрамян
Футбол
Сборная Армении по футболу
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