Байрамян — о поражении «Зениту»: «Выполним работу над ошибками»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» рассказал, что сказал главный тренер команды Валерий Карпин после поражения «Зениту» (0:5) в матче 3-го тура РПЛ.

— Карпин после поражения устроил разнос в раздевалке или просто указал на ошибки в обычном режиме?

— Думаю, он все правильно сделал. Сейчас по горячим следам не надо ничего делать, пускай все успокоятся. А потом он знает, что сказать и я уверен, что мы сделаем правильные выводы и выполним работу над ошибками.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».