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Сегодня, 10:45

Байрамян рассказал о том, знал ли о приглашении Карпина в сборную Армении

Игорь Рабинер
Обозреватель
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, знал ли о приглашении Валерия Карпина в сборную Армении.

— Карпин ведь и сборную Армении этой зимой мог возглавить. Не вы ли контакты помогали налаживать? Как вы относились к такой перспективе, и почему не получилось?

— Я только от прессы слышал, что Валерий Георгиевич может возглавить сборную Армении. В шуточной форме сказал ему: «Был бы рад вас там видеть!» Посмеялись, но это никак не обсуждалось.

Осенью 2022 года в интервью «СЭ» Валерий Карпин подтвердил информацию о переговорах со сборной Армении.

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду России в июле 2021 года.

Полное интервью с Хореном Байрамяном читайте на сайте «СЭ»

Валерий Карпин
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