Байрамян: «Не было установки играть против Глушенкова по-особенному»

Сегодня, 21:50
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» рассказал об установке команды на игру с «Зенитом» (0:5) в рамках 3-го тура РПЛ.
— Перед матчем была установка действовать с Глушенковым по-особенному?
— Нет, честно вообще нет.
— Не считаешь, что в этом может быть причина? Дали ему слишком много свободы.
— Наверное, если бы играли как-то особенно против Глушенкова, то другой бы человек освободился. А почему мы сейчас не говорим о Педро, который первый гол забил?
— Передачу сделал Глушенков.
— Это передача. А индивидуально убежать, обыграть один в один и забить?
— Там была хорошая передача, Педро убежал и забил.
— Это вы так считаете. Убежать от быстрого и скоростного защитника Ланговича это так легко? Нет, это нелегко. А он убежал под острым углом и исполнил под штангу. Вот вам и индивидуальное мастерство каждого футболиста.
«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.
В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».