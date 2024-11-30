Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Байрамян считает, что «Ростов» смог вернуть себе уверенность

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от последних матчей команды в 2024 году.

«Сколько очков должен набрать «Ростов» в оставшихся двух домашних матчах? Знаете, мы, наверное, думали, что должны были победить «Акрон» и махачкалинское «Динамо», но этого не случилось.

Поэтому я рад, что мы сейчас на положительной ноте, эмоциях. У «Ростова» вернулась уверенность, плюс поддержка дома. Мы должны сыграть достойно и по максимуму набрать очки, а там как будет, я не знаю», — сказал Байрамян «РБ Спорт».

После 16 туров «Ростов» набрал 20 очков и занимает 8-е место. Следующий матч желто-синие сыграет дома против «Пари НН», в субботу 30 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
ФК Ростов
Читайте также
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Белоусов отменил приказы о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе
Сегодня
Вчера
Неделя