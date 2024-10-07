Байрамян считает, что счет не отражает игру «Спартак» — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в 11-м туре РПЛ.

«Вы сами видите, что счет был не по игре. У «Ростова» тоже было достаточно моментов, но в этот раз залетело только нам. Так что ничего не могу сказать. Эту удачу, этот фарт, которые у нас раньше были, надо заслужить через работу. И мы это сделаем», — цитирует «РБ Спорт» Байрамяна.