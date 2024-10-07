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Сегодня, 08:14

Байрамян считает, что счет не отражает игру «Спартак» — «Ростов»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в 11-м туре РПЛ.

«Вы сами видите, что счет был не по игре. У «Ростова» тоже было достаточно моментов, но в этот раз залетело только нам. Так что ничего не могу сказать. Эту удачу, этот фарт, которые у нас раньше были, надо заслужить через работу. И мы это сделаем», — цитирует «РБ Спорт» Байрамяна.

«Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 12 очками — на девятой строчке.

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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