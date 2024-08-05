Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:31

Байрамян считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте РПЛ.

В матче 3-го тура против «Ростова» форвард, перешедший в петербургский клуб перед стартом текущего сезона, стал автором хет-трика.

«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком РПЛ на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты, думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — цитирует Байрамяна «РБ Спорт».

25-летний Глушенков забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу за 5 матчей в составе «Зенита».

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Максим Глушенков
1
0
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Служба внешней разведки сообщила о заговоре США против российского спорта
Участникам нападения на чемпиона РФ по боксу в Крыму предъявили обвинения
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Отставной полковник ГРУ Квачков не дождался суда и ушел в паломничество
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Семшов считает, что Глушенков может стать лучшим игроком сезона в РПЛ
Деограсия считает, что ЦСКА способен побороться за чемпионство
Корнеев: «У Облякова в ЦСКА одна роль — быть лучшим в каждом матче»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Трансферы? Хотим купить Роналду»
Бывший одноклубник Роши Тавареш отметил техническую оснащенность защитника ЦСКА
Защитник «Зенита» Алип пропустит матч с «Динамо». И, возможно, со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наумов не исключил, что Батраков вслед за Глушенковым перейдет в «Зенит»

Гунько — о Глушенкове: «Романцев тоже не вызывал Веретенникова в сборную России»