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Сегодня, 06:15

Байрамян: «У Карпина были сложные ситуации, но он всегда выходил из них победителем»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян уверен, что главный тренер команды Валерий Карпин поможет команде исправить нынешнее положение.

В 11-м туре РПЛ ростовчане уступили «Спартаку» (0:3). Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками.

«Конечно, у меня нет сомнений, что нам с Карпиным и дальше будет хорошо. Он уже семь лет работает в «Ростове» — каждый год были и хорошие, и сложные ситуации. Карпин всегда выходил из них победителем. Сейчас такая ситуация, продолжаем работать», — приводит «РБ Спорт» слова Байрамяна.

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде против «Пари НН».

Источник: РБ Спорт

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