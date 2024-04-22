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Сегодня, 11:07

Baza: защитник «Спартака» Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Руслан Минаев
Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Леон Классен перевел мошенникам 900 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 9 апреля футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. На следующий день Классен вновь получил сообщение, но на этот раз попросили 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.

На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.

23-летний россиянин в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативный пас.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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