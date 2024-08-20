Baza: мошенники заставили раздеться догола сотрудницу футбольного «Спартака»

Мошенники вынудили раздеться догола сотрудницу футбольного клуба «Спартак», сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленники позвонили 55-летней женщине 12 августа и выманили у нее код от аккаунта в портале «Госуслуги». После этого ей позвонили якобы из Центробанка и заставили взять кредиты в нескольких банках, и положить деньги на указанный счет. В общей сложности потерпевшая сняла около 2,7 миллиона рублей.

После этого мошенники заставили сотрудницу красно-белых раздеться догола, для того, чтобы пройти идентификацию во время видеозвонка. Этими записями грабители шантажировали женщину, вымогая еще 500 тысяч рублей. Затем пострадавшая обратилась в полицию.

Отмечается, что у женщины диагностировано тяжелое заболевание, она находится на больничном.