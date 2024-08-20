Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Baza: мошенники заставили раздеться догола сотрудницу футбольного «Спартака»

Telegram Дзен

Мошенники вынудили раздеться догола сотрудницу футбольного клуба «Спартак», сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленники позвонили 55-летней женщине 12 августа и выманили у нее код от аккаунта в портале «Госуслуги». После этого ей позвонили якобы из Центробанка и заставили взять кредиты в нескольких банках, и положить деньги на указанный счет. В общей сложности потерпевшая сняла около 2,7 миллиона рублей.

После этого мошенники заставили сотрудницу красно-белых раздеться догола, для того, чтобы пройти идентификацию во время видеозвонка. Этими записями грабители шантажировали женщину, вымогая еще 500 тысяч рублей. Затем пострадавшая обратилась в полицию.

Отмечается, что у женщины диагностировано тяжелое заболевание, она находится на больничном.

Источник: Baza
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
В 2024 году персонажу Чебурашке исполнится 58 лет
Свентек обвинили в частых походах в туалет во время матча
WSJ объяснила реакцию ФРГ на призыв Туска к молчанию по вопросу «Северных потоков»
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Пятеро осужденных отбыли наказание по делу Абызова
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»