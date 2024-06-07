Baza: Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену о краже 800 тысяч рублей

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в конце мая подал в полицию заявление на бывшую жену Анастасию Казачек, сообщает Baza.

Футболист обвиняет экс-супругу в краже денег со своей банковской карты несколько лет назад. Он рассказал полицейским, что еще в 2021 году, когда они с Анастасией были в браке, девушка якобы украла с его карты 800 тысяч рублей. По словам Казачек, эти деньги спортсмен сам перевел ей на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.

Семья девушки подозревает, что Сафонов сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ». Ранее стало известно, что футболисту установлен запрет на выезд из РФ из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Отмечается, что уголовное дело о краже денег с банковской карты спортсмена пока не возбудили.

На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. В мае сообщалось, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Переговоры находятся на завершающей стадии, а сумма сделки составляет 20 миллионов евро с учетом бонусов.