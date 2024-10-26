Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

Baza: «Спартак» может заработать 100 миллионов рублей с помощью Соболева

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» может заработать 100 миллионов рублей, если бывший форвард команды Александр Соболев в ближайшие два года станет чемпионом России в составе «Зенита», сообщает Baza.

По информации источника, во время переговоров по трансферу 27-летнего футболиста клубы договорились прописать в контракте дополнительные условия. Согласно документу, если Соболев в течение двух лет станет чемпионом России в составе «Зенита», то питерцы должны будут дополнительно выплатить «Спартаку» один миллион евро за переход игрока.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа, подписав с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что сумма сделки составила около 10 миллионов евро.

За «Зенит» нападающий провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: https://t.me/bazabazon/32456
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Стало известно об отражении ПВО Ирана большей части ударов Израиля
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Материалы сюжета Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
Непомнящий: «Соболеву надо было сначала доказать свою состоятельность в «Спартаке»
Чем до «Спартака» прославился Абена? О чем думал Соболев, переходя в «Зенит»? Непомнящий — о 12-м туре РПЛ
Рэпер ST — о переходе Соболева в «Зенит»: «Ничего хорошо сказать не могу»
Черчесов: «Я не хотел, чтобы Соболев уходил из «Спартака»
Форварда «Зенита» Соболева разбанили на Twitch
Первый тренер Соболева — о запрете играть в Dota 2: «С ним, как с ребенком будут? Час играешь и все?»
Сегодня
Вчера
Неделя