Baza: «Спартак» перестал платить зарплату Промесу

«Спартак» с начала марта перестал платить зарплату нападающему Квинси Промесу, сообщает Telegram-канал Baza.

При этом отмечается, что московский клуб решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание. Соглашение игрока с красно-белыми истекает через три месяца.

По информации источника, «Спартак» сможет сэкономить около 1 миллиона евро за счет прекращения выплат игроку.

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.