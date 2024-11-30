Baza: УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку по заявлению губернатора о взятках арбитрам

УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявлений губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в российском судейском корпусе, сообщает Baza.

По информации источника, сотрудники полиции опросили уже несколько человек, в том числе из руководства «Крыльев». Проверка идет по нескольким статьям УК РФ, в том числе 184-й — оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.