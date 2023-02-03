Баженов назвал смешным желание «Зенита» подать апелляцию в CAS на решение РФС

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал решение «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по итогам драки футболистов в матче Кубка России против «красно-белых».

«Мне кажется, что там ребята с юмором подошли к делу. Это серьезная информация? По-моему, уже разобрались — троих с нашей стороны удалили, троих — с их стороны. А тут еще что-то происходит... В CAS? А есть еще выше инстанции? Надо туда сразу. Наверное, до Верховного суда дело не дойдет. Надо успокаиваться, готовиться и работать дальше. Это уже смешно со стороны. Уже полгода прошло, люди на сборах готовятся и о другом думают. Чего добивается «Зенит»? Мне кажется, что «Зенит» хочет сократить дисквалификацию для своих игроков: не шесть матчей, например, а четыре. Есть возможность, они за нее цепляются. Все уже получили заслуженно, так бывает — это футбол. На постоянной основе обжаловать — со стороны смотрится странно», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

За участие в массовой драке Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игроков «Зенита» — Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса, а также спартаковцев — Александра Селихова, Александра Соболева и Шамара Николсона на шесть матчей Кубка России. Апелляционный комитет оставил это решение в силе.