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Сегодня, 14:33

Баженов: «У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в топовых чемпионатах»

Алина Савинова
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил игру полузащитника московского клуба Даниила Зорина за минское «Динамо».

«Когда Даня приехал в новый чемпионат, то получил небольшую травму и не сразу начал играть. Еще нужно учитывать, что он перешел посреди сезона в одну из лучших команд Белоруссии. Была временная адаптация. У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в более топовых чемпионатах. В первую очередь все зависит от него. Есть много факторов, которые могут сыграть не очень хорошую роль. Зорин ментально должен понимать, что это только начало большой истории. У Дани есть потенциал, у него светлая голова», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

4 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что Зорин перешел в минское «Динамо» на правах аренды до конца зимнего трансферного окна. Контракт 19-летнего полузащитника с московской командой рассчитан до 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-u-zorina-est-vse-kachestva-chtoby-zaigrat-ne-tolko-v-minskom-dinamo-no-i-v-top-chempionatakh-301682/
Футбол
ФК Динамо (Минск)
ФК Спартак (Москва)
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