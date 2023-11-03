Баженов: «У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в топовых чемпионатах»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил игру полузащитника московского клуба Даниила Зорина за минское «Динамо».

«Когда Даня приехал в новый чемпионат, то получил небольшую травму и не сразу начал играть. Еще нужно учитывать, что он перешел посреди сезона в одну из лучших команд Белоруссии. Была временная адаптация. У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в более топовых чемпионатах. В первую очередь все зависит от него. Есть много факторов, которые могут сыграть не очень хорошую роль. Зорин ментально должен понимать, что это только начало большой истории. У Дани есть потенциал, у него светлая голова», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

4 августа пресс-служба «Спартака» сообщила, что Зорин перешел в минское «Динамо» на правах аренды до конца зимнего трансферного окна. Контракт 19-летнего полузащитника с московской командой рассчитан до 2026 года.