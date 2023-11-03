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Сегодня, 13:19

Баженов поделился мнением о недостаточном игровом времени Мелешина в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о недостаточном игровом времени нападающего Павла Мелешина.

«Мне очень хочется, чтобы Паша выходил на поле. Его дальнейшая судьба в первую очередь зависит от него самого. Но мое личное мнение заключается в том, что полноценная игра всегда в приоритете. Не хочу, чтобы футболист сидел на лавке или выходил на замену на 15 минут», — заявил Баженов Metaratings.ru.

У 19-летнего игрока четыре гола в 24 матчах за основную команду «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-o-melyoshine-ne-khochu-chtoby-futbolist-sidel-na-lavke-ili-vykhodil-na-zamenu-na-15-minut-301670/
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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