Баженов поделился мнением о недостаточном игровом времени Мелешина в «Спартаке»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о недостаточном игровом времени нападающего Павла Мелешина.

«Мне очень хочется, чтобы Паша выходил на поле. Его дальнейшая судьба в первую очередь зависит от него самого. Но мое личное мнение заключается в том, что полноценная игра всегда в приоритете. Не хочу, чтобы футболист сидел на лавке или выходил на замену на 15 минут», — заявил Баженов Metaratings.ru.

У 19-летнего игрока четыре гола в 24 матчах за основную команду «Спартака».