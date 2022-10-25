Баженов: «Мелешин и Зорин неплохо себя показывают в «Спартаке»

Сегодня, 19:18
Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, могут ли зимой отправиться в аренду нападающий Павел Мелешин или полузащитник Даниил Зорин.
«По ребятам ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать. Аренда других игроков возможна. Может, зимой какой-то футболист в «Спартаке» сам подойдет и скажет тренерскому штабу: «Хочу играть больше». Это нормально, тогда будем искать варианты. Допускаю такое, но не знаю, будет ли», — цитирует Metaratings Баженова.
В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (5:0) Мелешин отметился дебютным голом в РПЛ с передачи Зорина, для которого эта игра стала первой в составе красно-белых в РПЛ.
После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования