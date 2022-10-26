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Сегодня, 17:17

Баженов считает, что «Спартак» может побороться с «Зенитом» за чемпионство, но не в этом году

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил шансы московского клуба побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ.

«Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу. Но «Спартак» сейчас играет красиво, приятно видеть такой футбол. Молодые прогрессируют. В этом мы точно выигрываем у них», — приводит «РБ Спорт» слова Баженова.

Красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Они уступают лидеру, «Зениту», 7 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-oty-grat-razry-v-v-7-ochkov-spartaku-vozmozhno-no-ne-v-e-tom-godu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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19%

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Ф2(0)

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11%

2.32
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25%

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Реал 2
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Ф2(0)

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1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Никита Баженов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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