Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Баженов считает, что возвращение Мозеса поможет «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ

Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Наверно, многие ожидали большего счета, но я нет. Недавно была игра с «Зенитом», было много эмоций и ротация состава, поэтому игра и закончилась 2:1. Также хочу отметить «Нижний Новгород», они очень классно оборонялись, выполняли установку тренера и в целом отлично сыграли, но в конце немного не повезло им. «Спартаку» нужны были нестандартные действия, чтобы вскрыть их оборону, и у них это получилось», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Баженов также высказал свое мнение по поводу чемпионской гонки РПЛ.

«С «Зенитом» пока трудно бороться в долгую, но за топ-3 «Спартак» обязан бороться. Состав уже наигран, уже все друг к другу привыкли, но главное, чтобы люди не выпадали. Тут сразу видно, если кто-то выпадает, тот же Мозес, к примеру, то у «Спартака» проблемы. Если Мозес залечится ко второй части сезона, то должны занять второе или третье место», — сказал Баженов.

Мозес получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления — около полугода.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Зенит» занимает первое место (29 очков).

Виктор Мозес
Никита Баженов
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трусова ушла от Тутберидзе из-за любви к олимпийскому чемпиону? Ради кого она так поступила
Что будет, если есть колбасу каждый день? Мнение эксперта
Песков прокомментировал резкую критику Кадыровым военного руководства
Солдаты ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке проникнуть в ЛНР
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ у Золотой Балки
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Бушманов — о неудалении Сычевого: «Те, кто призывают наказать Любимова, — унылые буквоеды»
Экс-главный тренер «Динамо» Кобелев прокомментировал неудачные результаты команды в РПЛ
Бушманов: «Гол Майги? К Селихову меньше всего претензий»
У «Зенит» «плюс 6». Погоня в РПЛ окончена? — Live в 15.00
Бушманов: «У Зиньковского одна проблема — не привык пахать в обороне»
Бушманов: «При Абаскале «Спартак» заиграл в тот футбол, который близок Промесу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Агент Бальде: «Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца»

Булыкин поделился мнением об интриге в РПЛ после победы «Зенита» над «Ростовом»