Баженов считает, что возвращение Мозеса поможет «Спартаку» бороться за топ-3 РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Наверно, многие ожидали большего счета, но я нет. Недавно была игра с «Зенитом», было много эмоций и ротация состава, поэтому игра и закончилась 2:1. Также хочу отметить «Нижний Новгород», они очень классно оборонялись, выполняли установку тренера и в целом отлично сыграли, но в конце немного не повезло им. «Спартаку» нужны были нестандартные действия, чтобы вскрыть их оборону, и у них это получилось», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Баженов также высказал свое мнение по поводу чемпионской гонки РПЛ.

«С «Зенитом» пока трудно бороться в долгую, но за топ-3 «Спартак» обязан бороться. Состав уже наигран, уже все друг к другу привыкли, но главное, чтобы люди не выпадали. Тут сразу видно, если кто-то выпадает, тот же Мозес, к примеру, то у «Спартака» проблемы. Если Мозес залечится ко второй части сезона, то должны занять второе или третье место», — сказал Баженов.

Мозес получил повреждение в игре 4-го тура РПЛ против «Урала». 17 августа футболист перенес операцию, срок восстановления — около полугода.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Зенит» занимает первое место (29 очков).