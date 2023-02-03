Баженов заявил, что Промес будет готов физически к возобновлению сезона

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своем отношении к товарищеским матчам во время зимней паузы, а также поделился мнением о том, в какой форме подойдет нападающий «красно-белых» Квинси Промес к рестарту сезона.

«Товарищеские матчи — это, в первую очередь, закладка фундамента. Наигрываются связи, определенные идеи тренерские, схемы, в каких-то командах новички. Требовать результата от команды под нагрузками — странно. Ну, наверное, никто и не требует. Смотреть в моменте за игроками, не судя по форме, — с удовольствием. Мы же не знаем, была ли тренировка, может, они по песку бегали или на фоне усталости. Сможет ли Промес подготовится вдали от команды? Квинси — профессионал. Созданы все условия, чтобы он самостоятельно поддерживал форму. Знаю, что у него личная программа, которая похожа на ту, которую проходит «Спартак» на сборах. Не сомневаюсь, что он будет готов физически. С точки зрения командных взаимодействий Квинси является лидером. В идеале — работать в команде, но раз так сложилось, уверен, он будет готов именно физически, а техническую базу мы его знаем. Да и мотивация в чемпионате зашкаливает — это один из главных факторов. Кажется, что все будет хорошо», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.