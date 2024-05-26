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Сегодня, 13:55

Бегич и Стаматов смогут сыграть в стыках. Их «лишние» предупреждения не учитываются

Александр Бобров
Шеф-редактор
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В матчах 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (2:0) и «Крылья Советов» — «Пари НН» (1:1) защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич и защитник нижегородцев Матео Стаматов получили 12-е и 4-е предупреждения соответственно. Но они смогут принять участие в стыковых матчах.

Это им позволяет сделать регламент стыковых (переходных) матчей, утвержденный бюро исполкома РФС 29 февраля этого года. В пункте 16.5 в нем говорится:

«Дисциплинарные санкции футболистов и официальных лиц клубов РПЛ и первой лиги ФНЛ в виде дисквалификаций, полученных в связи с участием в чемпионате и первой лиге ФНЛ, переносятся на соревнования за исключением дисквалификаций, полученных в связи с получением ими каждого 4-го предупреждения в РПЛ и первой лиге ФНЛ (также в соревнование не переносятся предупреждения, полученные указанными лицами в РПЛ и Первой лиге ФНЛ)».

Первая лига
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Матео Стаматов
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