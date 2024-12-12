2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил 2025-й годом «Зенита» в городе.

«Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита». Мы постараемся как следует отметить этот юбилей», — приводит пресс-служба клуба слова Беглова.

«Зенит» отпразднует свое столетие 25 мая 2025 года. В юбилейный год клуб планирует организовать несколько праздничных проектов в городе.

После 18 туров команда Сергея Семака с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» уступает по дополнительным показателям «Краснодару».