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Сегодня, 12:28

Беленов назвал закономерным счет в матче «Факел» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Александр Беленов оценил игру своей команды в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«По тому, как складывалось игра, этот результат можно назвать удачным. Если брать в общем матч, то мы были лучше. Во втором тайме полностью переиграли ЦСКА, сидели на чужой половине поля. Где-то качество газона не позволяло, где-то не хватало последнего паса. Счет закономерен. Все ребята стараются, максимально выкладываются. Это все в совокупности дает такой результат. На какое место хотим претендовать в нынешнем сезоне? Место в десятке — достойный результат», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

После 15 матчей «Факел» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-belenov-fakel-by-l-luchshe-tsska-schet-zakonomeren/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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