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Сегодня, 22:26

Беленов высказался о выступлении «Факела» в сезоне-2023/24

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов высказался о выступлении команды в сезоне-2023/24 РПЛ.

«Мне больше было приятно то, что мы мало пропускаем и набираем очки. Сегодня лучшим признали меня, завтра — кого-то еще. У меня хорошие отношения со всеми ребятами, стараюсь всех поддерживать, а самое важное для нас — результат команды. Если кого-то признали лучшим или вручили статуэтку после игры, мы можем только вместе за него порадоваться и где-то пошутить, но все это идет в плюс самой команде», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-o-priznanii-luchshim-igrokom-fakela-bolshe-priyatno-chto-nabiraem-ochki-i-malo-propuskaem-317892/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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