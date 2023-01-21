Бельгийский журналист: «Керк способен принести пользу «Антверпену»

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Бельгийский журналист Nieuwsblad Питер-Жан Калкоэн отреагировал на переход полузащитника «Локомотива» Джирано Керка в «Антверпен».
— В прошлом на Керка претендовал «Андерлехт», так что мы немного следили за ним, — приводит слова Калкоэна «РБ Спорт». — Уверены, что Джирано способен принести пользу «Антверпену».
— Как в Бельгии относятся к тому, что Керка взяли в аренду у российского клуба?
— Для нас это не имеет большого значения, откуда приезжают к нам игроки — из России, Китая или, например, Коста-Рики. Это абсолютно не важно.
21 января стало известно, что 27-летний футболист продолжит сезон в «Антверпене».
Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу.
Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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Основные источники исследования