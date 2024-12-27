Белгородская и Курская области получили бесплатную футбольную экипировку от РФС

В Белгородской и Курской областях получили бесплатную футбольную экипировку, предназначенную для воспитанников детско-юношесктх спортивных школ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

В состав гуманитарного груза входит тренировочная и игровая форма, а также бутсы и мячи.

«В каждой спортивной школе есть определенный дефицит бюджета, из-за которого не получается закупать в достаточном объеме экипировку и инвентарь. Поэтому эти форма и мячи стали настоящим предновогодним подарком.

Понятно, что есть приоритетные спортшколы, которые представляют наш регион на всероссийских соревнованиях. По этой причине и с учетом количества занимающихся детей областная федерация распределяла экипировку. Акцент был сделан на приграничные территории — Шебекино, Красная Яруга, чтобы люди там точно получили инвентарь от РФС», — цитирует сайт РФС президента Федерации футбола Белгородской области Дениса Шпилева.

Сообщается, что спортшколы Белгородской области уже получили экипировку. В Курской области ее начнут выдавать после сортировки ориентировочно с понедельника-вторника.