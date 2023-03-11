Сергей Белоголовцев: «Спартак» сегодня будет рвать метать»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев оценил шансы красно-белых на победу над «Факелом» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Спартак» будет серьезно настроен на крупную победу с «Факелом». Всех очень расстроил результат матча с «Уралом». Отрыв от «Зенита» увеличивается и это очень печально. Красно-белые сегодня будут рвать метать», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

Также он ответил на вопрос, может ли погода повлиять на исход встречи.

«Конечно, повлияет. Каждый год говорим об одном и том же. Рано начинается чемпионат, сейчас нет еврокубков, и ничего нас не торопит. Надо начинать в апреле. Все равно никто не ходит на стадионы из-за погоды. Ужас в том, что убивается поле, возрастает риск получения травм. В 30-е годы прошлого столетия это назвали бы вредительством», — добавил актер.

Матч пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Спартак», набрав 37 очков, расположился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» занимает 14-ю строчку, имея в активе 14 очков.