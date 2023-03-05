Белоголовцев: «Если «Зениту» не будут начислять четыре победных очка, то у «Спартака» есть шанс побороться за победу»

Шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился ожиданиями от выступления красно-белых в FONBET Кубке России и чемпионате страны.

«Наконец-то «Спартак» за многие годы играет, а не мучается. Мы видим, как Абаскаль вдохнул жизнь в команду! Он реанимировал карьеры футболистов, и это очень здорово. Шансы у них очень высокие выиграть титул. Но, даже если «Спартак» не возьмет Кубок, то ему это простят. Если РФС придумает закон, по которому «Зениту» не будут начислять четыре победных очка, то у красно-белых есть шанс побороться за победу в чемпионате», — цитирует Белоголовцева Legalbet.

Соперником «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России станет «Урал». Первая встреча команд пройдет в Москве, а ответная — в Екатеринбурге.

После 18-ти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.