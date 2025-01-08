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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:05

Белоголовцев считает, что чемпионство «Зенита» снизит интерес к РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением о конкуренции в РПЛ.

«Чемпионство «Зенита» еще больше снизит интерес к внутреннему первенству, так как внешних матчей нет. Это в очередной раз покажет нам бессмысленность всего происходящего под названием российская премьер-лига», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Сине-бело-голубые шесть последних лет становились чемпионами России.

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РПЛ
ФК Зенит
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