Белоголовцев считает, что чемпионство «Зенита» снизит интерес к РПЛ

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился с «СЭ» мнением о конкуренции в РПЛ.

«Чемпионство «Зенита» еще больше снизит интерес к внутреннему первенству, так как внешних матчей нет. Это в очередной раз покажет нам бессмысленность всего происходящего под названием российская премьер-лига», — сказал Белоголовцев «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Сине-бело-голубые шесть последних лет становились чемпионами России.