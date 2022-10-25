Белоголовцев считает, что Пиняев подошел бы «Спартаку»

Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Мне очень нравится Пиняев. Он вообще парень с огромным потенциалом и очень большим будущим. Конечно, чем быстрее он заиграет в серьезном клубе, где будет большая конкуренция, тем сильнее он будет развиваться. Именно развиваться в нужном направлении, в направлении превращения в большого футболиста. Я был бы очень рад, если бы он очутился в «Спартаке», потому что вся эта самарская молодежь абсолютно прекрасна, каждый игрок вообще великолепен и представляет большие перспективы. Я очень рад, что Зиньковский наконец у нас оказался, считаю его прекрасным приобретением. Пиняев тоже очень ко двору бы пришелся, прекрасно подошел бы нам», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.