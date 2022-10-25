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Сегодня, 09:34

Белоголовцев считает, что Пиняев подошел бы «Спартаку»

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Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Мне очень нравится Пиняев. Он вообще парень с огромным потенциалом и очень большим будущим. Конечно, чем быстрее он заиграет в серьезном клубе, где будет большая конкуренция, тем сильнее он будет развиваться. Именно развиваться в нужном направлении, в направлении превращения в большого футболиста. Я был бы очень рад, если бы он очутился в «Спартаке», потому что вся эта самарская молодежь абсолютно прекрасна, каждый игрок вообще великолепен и представляет большие перспективы. Я очень рад, что Зиньковский наконец у нас оказался, считаю его прекрасным приобретением. Пиняев тоже очень ко двору бы пришелся, прекрасно подошел бы нам», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-schitaet-chto-pinyaev-prekrasno-podoshel-byi-spartaku
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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