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Сегодня, 11:47

Белоголовцев считает, что у «Спартака» нет шансов догнать «Зенит» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Российский актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев рассказал, что думает о чемпионской гонке красно-белых с «Зенитом».

«Безусловно, я верю в «Спартак», но в то, что он догонит «Зенит», — нет. Это невозможно сделать, потому что состав у «Зенита» сильнее. Все равно судьи так или иначе благоволят им и решают спорные ситуации в их пользу. А в спорте больших достижений хватает пары ошибок для преимущества.

Поэтому, даже если «Спартак» будет близок, все равно придумается какая-нибудь дисквалификация. Есть шанс, если уедут бразильцы, еще много основных игроков. Но этого, скорее всего, не произойдет никогда», — цитирует Белоголовцева Betonmobile.ru.

«Спартак» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. Команда отстает от лидера чемпионата «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-zayavil-chto-u-spartaka-net-shansov-dognat-zenit-v-rpl
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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